Протестанти просять Ющенка захистити їх від міліцейської сваволі

Керівники та повноважні представники церков – члени Ради Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ) - направили звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням взяти під особистий контроль розслідування фактів злочинної поведінки представників міліції та забезпечити право на свободу віросповідання.

Як повідомляє Інститут релігійної свободи, поява зазначеного спільного звернення була викликана тим, що факти перевищення службових повноважень та грубе порушення прав віруючих євангельських протестантських церков працівниками міліції набули рис певної тенденції, яка містить обґрунтовану загрозу свободі віросповідання в Україні та правам і свободам віруючих громадян протестантських конфесій.

Зокрема, у зверненні йдеться про вторгнення 1 серпня озброєних працівників кримінальної міліції та загону „Беркут” під час богослужіння до приміщення Дому молитви Церкви християн віри євангельської «Жива вода» (ВСЦХВЄП) у м. Євпаторія, а також про погрозу вбивством з використанням зарядженої табельної зброї працівниками міліції, який мав місце 8 листопада під час примусового виселення сирітського притулку «Краплина Божої благодаті» (МЄБЦ ОХНУ «Слово життя») з приміщення комунальної власності у Дарницькому районі м. Києва.

Члени РЄПЦУ зазначають, що «подібні зухвалі та безкарні дії працівників міліції та спецпідрозділу МВС «Беркут» відносно проти євангельських протестантських церков та їх представників є грубим порушенням не тільки права на свободу віросповідання, але й фундаментальних прав людини, закріплених у міжнародних документах та гарантованих Конституцією України».

Звернення підписали члени Ради Євангельських Протестантських Церков України від імені Всеукраїнського Союзу Об’єднань євангельських християн – баптистів, Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників, Української Уніонної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня, Української Християнської Євангельської Церкви, Братства Незалежних Церков і Місій Євангельських Християн-Баптистів України, Української Лютеранської Церкви, Союзу Вільних Церков Християн Євангельської Віри України, Асоціації Місіонерських Церков Євангельських Християн України.

УГСПЛ