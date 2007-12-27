У Севастополі дитину понівечили лікарі-косметологи

У Севастополі порушено кримінальну справу у зв`язку із завданням шкоди здоров`ю дитини в косметологічному кабінеті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста з посиланням на інформацію помічника прокурора Гагарінського району Севастополя Юрія КОВІТІДІ, під час попереднього слідства встановлено, що в серпні 2007 року в цей кабінет дитина була приведена батьками з метою видалення бородавок на тильній стороні кисті рук. Проте, після проведення процедури видалення бородавок рідким азотом, стан здоров`я дев`ятирічного хлопчика помітно погіршав. Невдовзі дитина була госпіталізована: на його долонях утворився хімічний опік другого і третього ступеня, причина якого – рідкий азот. Судово-медична експертиза кваліфікувала ці опіки як тілесні пошкодження середнього ступеня тяжкості.

Батьки потерпілої дитини звернулися в прокуратуру Гагарінського району Севастополя, і після проведеної перевірки районна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. За цей злочин, передбачений частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, лікарю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Для проведення досудового слідства прокуратура району направила дану кримінальну справу в слідчий відділ Гагарінського РВ УМВС України в м.Севастополі.