28 грудня - 11-30 - За участю Уповноваженого ВРУ за прав людини Ніни Карпачової відбудеться традиційна Ялинка в Омбудсмана. Захід організовано для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи ( з них 12 дітей – на інвалідних візках). На святі з концертною програмою виступить дитячий фольклорний ансамбль ”Калинонька” з селища Немішаєве Бородянського району (Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, вул.. Інститутська, 21/8). Телефони: 253-75-23, 253-21-54, 8-099-138-20-30, 8-050-441-27-01.