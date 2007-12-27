Перевізники обіцяють заблокувати автомобільний рух по всій Україні

Перевізники Рівненщини провели попереджувальну акцію протесту в Рівному на майдані Незалежності, обіцяючи заблокувати автомобільний рух по всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони прийняли у зв’язку тим, що Головавтотрансінспекція та ДАІ розпочали процедуру заборони перевезень пасажирів переобладнаними автобусами.

За словами голови правління громадської організації „Спілка водіїв” Сергія ОВЧИННІКОВА, від імені перевізників були направлені звернення до Президента, прем’єр-міністра, Міністерства внутрішніх справ, Мінтрансзв’язку та Генеральної прокуратури України з проханням вирішити цю проблему.

Зокрема, підприємці просять скасувати спільний наказ МВС та Міністерства транспорту та зв`язку України № 450/167 „Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання”, виключити пункт 32 із постанови Кабінету Міністрів України № 1184 „Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”, розробити загальнодержавну програму розвитку і вдосконалення автомобільного транспорту, в якій визначити класи автобусів і строки їх використання для перевезення пасажирів, залучивши до цього процесу представників громадських організацій та професійних спілок.

На думку Сергія ОВЧИННІКОВА, рішення влади щодо заборони використання для перевезення пасажирів автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, є поспішним і вкрай радикальним, бо, за його словами, на сьогодні в Україні близько 80% пасажирського транспорту є переобладнаними з вантажного, тому ця постанова може паралізувати ситуацію з пасажирськими перевезеннями по всій державі.

„Такі дії потрібно робити поступово, перш за все невідкладно прийнявши загальнодержавну програму розвитку і вдосконалення автотранспорту, в якій визначити класи автобусів і строки їх використання для перевезення пасажирів”, – вважає С.ОВЧИННІКОВ.