Громадські діячі закликають Росію визнати голодомор Геноцидом

Українські громадські діячі закликають владу Російської Федерації визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Про це йдеться у тексті звернення, яке, зокрема, підписали Мирослав МАРИНОВИЧ, Леонід ПЛЮЩ, Йосиф ЗІСЕЛЬС, Андрій ГРИГОРЕНКО, Єлена БОННЕР, Мойсей ФІШБЕЙН, Микола РЯБЧУК та інші.

“На офіційному рівні Росія виступає проти визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Багато інших держав не поспішають приймати з цього приводу рішення, яке може, як їм видається, ускладнити взаємини з Росією. Таке заперечення очевидного залишається незрозумілим, адже злочин скоїв тоталітарний режим, що його однозначно засуджують як Росія, так і Україна”, - ідеться у тексті звернення.

Виходячи з цього, громадські діячі просять російську владу забезпечити вільний доступ дослідників та представників міжнародної громадськості до всіх архівних матеріалів, зокрема, до документів КДБ, що стосуються кінця 20-х та 30-х років у СРСР, які зараз знаходяться у розпорядженні Федеральної служби безпеки РФ, і визнати Голодомор геноцидом – злочином, скоєним тоталітарним сталінським режимом (якщо, зрозуміло, архівні матеріали не доведуть зворотного).

Росію також просять сприяти розширенню знань про Голодомор для засвоєння майбутніми поколіннями уроків цього трагічного періоду історії. “Це б відповідало принципам та цілям ЮНЕСКО, членом якої є Російська Федерація”, - говориться у відкритому листі.