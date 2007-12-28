В Індії відбулися зіткнення індусів і християн, є жертви

Одна людина загинула і близько 25 одержали поранення в зіткненнях індусів і християн, що почалися у понеділок, в східно-індійському штаті Орісса, повідомив РІА Новости представник місцевої влади.

За три дні зіткнень індуїстські радикали спалили більше 10 християнських храмів і молитовних приміщень у помсту за напад на главу Світової індуїстської ради Лакшмананду Сарасваті, який бореться проти прийняття християнства місцевими жителями. Радикали-індуїсти вважають винними в нападі місцевих християн, які відкидають ці звинувачення.

Влада оголосила в адміністративному окрузі Кандхамал, де відбуваються сутички, комендантську годину, і ввела 26 взводів поліції, повідомив голова місцевої адміністрації. "Наразі ситуація повертається в нормальне русло", - сказав він.

Вдень у четвер комендантську годину було відмінено, але починаючи з шостої години вечора людям буде заборонено виходити на вулиці. Обмеження на пересування діятимуть до нормалізації ситуації.

Попри заспокійливі заяви властей, у четвер погроми тривали, передає індійське телебачення. За його даними, релігійні фанатики спалили ще кілька християнських храмів, а також будинок депутата верхньої палати індійського парламенту Радхаканта Наяка, який представляє інтереси місцевих християн.

"Уряд штату сказав, що ввів підрозділи, але з місць повідомляють, що ніяких сил там не немає, ситуація напружена", - сказав Наяк в ефірі телеканалу "Сі-ен-ен-ай-бі-ен".

Орісса не вперше стає ареною зіткнень на релігійному грунті. Місцеві радикально настроєні індуси намагаються запобігти переходу місцевих жителів в християнство, в якому відсутня кастова система.

1999 року радикали живцем спалили австралійського місіонера та двох його синів восьми і десяти років.

Голова адміністрації Кандхамала повідомив, що подібні заворушення в штаті, де християни становлять близько 5% населення, відбувалися в 1994, 2000 і 2004 роках.

"Такі сутички у нас відбуваються регулярно, з інтервалом в кілька років", - повідомив голова місцевої адміністрації.