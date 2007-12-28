Обвинувачених у вбивстві Георгія Гонгадзе визнали осудними

Апеляційний суд Києва вчора заслуховував результати експертиз, призначених підсудним у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Всі вони визнані осудними і не обмовляють себе. Ще одна додаткова комплексна експертиза, що проводилася відносно Миколи Протасова, показала його схильність до перебільшення симптомів своїх захворювань, пише Коммерсантъ-Україна .

Медичні експертизи відносно колишніх співробітників департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС Миколи Протасова, Олександра Поповича і Валерія Костенка, обвинувачених у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, були призначені судом в липні поточного року. Двом з них – підсудним Костенку і Поповичу – належало пройти психологічні обстеження, а підсудному Протасову – комплексну медичну психолого-психіатричну експертизу. Нагадаємо, через погане самопочуття Миколи Протасова оприлюднення результатів медичних досліджень кілька разів відкладалося.

Результати обстежень підсудних, які проводили експерти психіатричного центру на базі Павлівської лікарні і фахівці Головного бюро судмедекспертиз, Апеляційному суду Києва вдалося заслухати лише вчора. Як розповіла виданню представник вдови загиблого журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, комплексна експертиза, що проводилася відносно підсудного Протасова, показала, що стан його здоров`я "в рамках вікової норми". Як відомо, він неодноразово скаржився на погіршення стану здоров`я, зокрема на підвищений тиск і прискорений пульс. У зв`язку з цим під час судових засідань навіть доводилося викликати швидку допомогу.

Крім того, за словами учасників процесу, експертами виявлені "елементи агравації" – перебільшення симптомів хвороби або хворобливого стану з боку Миколи Протасова. "Малося на увазі перебільшення соматичних захворювань, наприклад головного болю. Просто він багато говорить про свої захворювання. Але це не стосується психічного стану – він (Микола Протасов) вважає себе психічно здоровим", - уточнив адвокат підсудного Віктор Чевгуз.

В рамках психологічних експертиз відносно Валерія Костенка і Олександра Поповича проводилося дослідження особливостей їх характерів і мотивації. "Експерти вказали на те, що підсудні не схильні до фантазування або надумування подій, що мали місце, – з точки зору психологів, вони себе не обмовляють", - розповіла Валентина Теличенко. Крім того, експерти Головного бюро судмедекспертиз склали психологічні портрети підсудних. За словами учасників процесу, це необхідно для правильного визначення міри покарання. "Про Костенка експерти сказали, що він кається, що у нього занижена самооцінка і присутнє відчуття провини. А ось у Протасова відчуття провини не виявили, - переказав висновок психологів один з учасників процесу.– Про Поповича сказали, що для нього головне – сім`я; він був відданий начальству і хотів працювати, щоб добре заробляти для своєї сім`ї".

"Все троє визнані осудними і можуть відповідати згідно з законом", - підсумував пан Чевгуз. Втім, він має намір повторно внести на розгляд суду питання про підтвердження у свого підзахисного групи інвалідності. Як відомо, в жовтні 2003 року Миколі Протасову було присвоєно II групу інвалідності, яка після проведення комплексного медичного обстеження була змінена на III. "Одна справа судити фізично здорову людину, інша – ухвалювати вирок відносно інваліда", - заявив адвокат. За словами учасників процесу, Віктором Чевгузом вже заявлялося таке клопотання, проте воно було відхилене: суд визнав, що дане питання не входить у компетенцію суду. "Ця обставина впливає на визначення міри покарання і грає роль для визначення режиму відбування покарання", - підкреслив Віктор Чевгуз.