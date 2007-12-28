Рішення Луганської облради про регіональний статус російської - незаконне

12:22, 28 грудня 2007
Права людини
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Висновок суду

Вчора Ленінський суд міста Луганська визнав незаконним і відмінив пункт перший рішення Луганської обласної ради від 25 квітня 2006 року, яким було встановлено, що російська мова в Луганській області має статус регіональної.

Про це УНІАН повідомив голова Правління Луганського обласного відділення Комітету виборців України Олексій СВЕТІКОВ.

З позовом до суду на це рішення звернувся луганець Анатолій НАЗАРЕНКО ще 4 травня 2006 року, позивач розцінив це рішення обласної ради таким, що порушує норму Конституції України. Представник Комітету виборців України Євген БАЙРАМОВ брав участь у судовому процесі як представник позивача.

Як відзначив О.СВЕТІКОВ, «хоча рішення облради було очевидно незаконним, судді Олені ПОПОВІЙ для розгляду справи знадобилося 20 місяців. Вона неодноразово оголошувала перерви, остання з яких тривала більш як рік - з 15 грудня 2006 по 27 грудня 2007 року».

За цей час Луганські суди відмовили в позові з цього ж рішення облради, які подавали прокуратура Луганської області і представники Луганської організації «Просвіта», додав О.СВЕТІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня 2006 року Луганська обласна рада ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної в області.

Прокурор Луганської області опротестував рішення про визнання російської мови регіональною.

У березні цього року Ленінський районний суд Луганська залишив без розгляду позов обласної прокуратури про визнання протиправним рішення Луганської облради про регіональний статус російської мови на території області.

 

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