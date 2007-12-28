Ющенко проти надання російській мові статусу другої державної

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти надання російській мові статусу другої державної в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на підсумковій прес-конференції.

Він зауважив, що на референдумі з цього питання проголосував проти надання російській мові статусу державної. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що шанує положення Конституції, де записано про те, що в Україні є єдина державна мова - українська.

Водночас він підкреслив, що в Україні поважається мова кожної національної меншини. “Кожна людина, яка проживає в Україні не залежно від свого національного коріння, має повно право спілкуватися власною мовою, має право ходити в дитячі садочки, які працюють на мові національної меншини...“, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави запевнив, що в Україні діють близько 110 угорських шкіл, десятки болгарських, грецьких, єврейських шкіл та тисячі російськомовних шкіл.

Від наголосив, що державний статус української мови не потрібно сприймати як політику проти якоїсь іншої мови. “Наша мовна політика відповідає європейським стандартам і є ліберальною”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.