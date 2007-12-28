Мін`юст інформуватиме про акти, яким відмовлено в реєстрації

Міністерство юстиції України запроваджує інформування громадськості щодо нормативно-правових актів міністерств та відомств, яким було відмовлено у державній реєстрації. Про це повідомляє прес-служба Мін`юсту.

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, наряду з повідомленнями про зареєстровані акти на сайті Міністерства юстиції будуть розміщуватися повідомлення про акти, які не були зареєстровані, а отже не можуть застосовуватися. Таке інформування запроваджується з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Це, серед іншого, має також стимулювати якість нормотворчої діяльності органів виконавчої влади.

Міністр повідомив, що в цілому Міністерству юстиції вдалося досягти певних зрушень у якості нормативних актів, які видаються органами виконавчої влади. Зокрема, кількість нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких органами юстиції було відмовлено у 2007 році, зменшилась, у порівнянні з 2006 роком.

Так, наприклад, у 2006 році Мін’юстом було відмовлено у державній реєстрації 71 нормативно-правового акта, що становить 4,2% від загальної кількості актів, поданих на державну реєстрацію, а територіальними органами юстиції – 639 актів, або 6,6%. У 2007 році Мін’юстом відмовлено у державній реєстрації 25 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що становить 1,6% від загальної кількості актів, поданих на державну реєстрацію, територіальними органами юстиції - відповідно відмовлено у реєстрації 145 актів або 1,8%.

За словами М.ОНІЩУКА, основними підставами відмов є подання на державну реєстрацію актів, неузгоджених із заінтересованими органами (такі акти подавалися ФДМУ, Мінтрансзв`язку, Міноборони); виданих з перевищенням компетенції (такі акти надходили на реєстрацію з МОЗ, Мінагрополітики, ДПА, Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності), а на місцевому рівні - подання на державну реєстрацію актів, які їй не підлягають.

У 2007 році Мін’юстом було здійснено 16 перевірок, за результатами яких виявлено 124 нормативно-правових акти, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавались, та три листи, які, всупереч вимогам законодавства, містили правові норми. З них на сьогодні суб’єктами нормотворення залишаються не скасованими 24 акти та 1 лист.

Територіальними органами юстиції за цей період було проведено близько 5 тисяч таких перевірок, за результатами яких виявлено 983 незареєстрованих нормативно-правових акти, з яких суб’єктами нормотворення не скасовано 200 актів.

Міністр наголосив, що показник нормативно-правових актів, які не подаються суб`єктами нормотворення на державну реєстрацію до відповідних органів юстиції та направляються до виконання без державної реєстрації, на сьогодні, на жаль, залишається стабільним і складає, в середньому, 10 відсотків від загальної кількості нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до органів юстиції.