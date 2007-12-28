У Єврокомісії засуджують вбивство Бхутто

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ засудив вбивство лідера Пакистанської народної партії Беназір Бхутто.

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я з жалем дізнався про сьогоднішнє вбивство Беназір Бхутто, лідера Пакистанської народної партії”, - зазначається у заяві.

Президент Єврокомісії наголосив, що Комісія засуджує цю “безсердечну” терористичну атаку, що сталася менше ніж за 2 тижні до виборів.

“Це атака проти демократії та проти Пакистану”, - зазначив Ж.БАРРОЗУ.

Він висловив співчуття родині Б.Бхутто та родинам інших жертв нападу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у пакистанському місті Равалпінді була вбита колишній прем’єр Пакистану Б.Бхутто. Вибуховий пристрій біля її кортежу спрацював за кілька хвилин після завершення мітингу. В результаті теракту загинули ще не менше 20 осіб.