Повний ЄДАПС!

У світі існує чимало антипремій. Приміром, "Золота малина" - антипод "Оскара" Американської кіноакадемії, яку вручають за найгірші досягнення в кіномистецтві, чи "Шнобелівська премія" - за досягнення і дослідження, які немає сенсу відтворювати. Останню напередодні тижня присудження Нобелівських премій щороку вручають у Гарвардському університеті.

Свою антипремію для привернення уваги громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в Україні протягом року, в 2006 році запровадили і українські правозахисники. 10 грудня, в Міжнародний день захисту прав дюдини, в інформаційному агентстві УНІАН Українська Гельсінська спілка з прав людини оголосила цьогорічну когорту "будяконосних" лауреатів.

У 2007 році "відзначилися" перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола Ільтяй - у номінації „за незаконне насильство щодо засуджених”, голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Василь Кощинець - у номінації „за абсолютну бездіяльність у випадку порушення прав людини”, мер Києва Леонід Черновецький - в номінації "за незаконне обмеження свободи пересування", а також народний депутат України, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС України Василь Грицак - в номінаціях „за найбрутальніше втручання в приватне життя громадян” та „за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу”.

Зокрема, на думку правозахисників, Василь Грицак заслужив "Будяк року" за лобіювання впровадження паспортів з чіпами, на котрих зберігається біометрична інформація громадян та інші їхні персональні дані, що порушує право на приватність. "Фактично держава вирішила „поділитися” всією приватною інформацією про громадян з іншими країнами, котрі отримають всю інформацію про особу при перетині кордону ", - заявляють правозахисники.

Також Грицака звинуватили у тривалих затримках у видачі закордонних паспортів у період літніх відпусток, що завдало шкоди більш ніж 60 тисячам українців. Саме він, на думку правозахисників, лобіював прийняття постанови Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження», котра стала безпосередньою причиною описаних вище порушень.

На думку Української Гельсінської спілки з прав людини, саме ця особа публічно відстоювала інтереси приватного підприємства, що контролює виробництво бланків паспортів, здійснює видачу цих паспортів та власноруч контролює увесь реєстр громадян України з усіма персональними даними, що порушує право на приватне життя та є неприпустимим у демократичному суспільстві. "Усіперелічені функції повинні виконувати виключно органи державної влади ", - заявляють в УГСПЛ.

Василя Грицака присудження "будяка" зачепило настільки, що він направив правозахисникам листа у відповідь. Схиляючи голову перед риторичним і епістолярним талантом пана Грицака, публікуємо його лист "без купюр".