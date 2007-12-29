Ющенко хоче повністю переробити Конституцію

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне оновити всю Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу в Секретаріаті Президента.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, глава держави вважає конституційну реформу одним з пріоритетів 2008 року, оскільки політична практика виявила значну недосконалість чинної редакції Основного Закону.

Заступник глави Секретаріату Президента нагадала, що 27 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про створення Національної конституційної ради з метою підготовки нового тексту Конституції України.

М.СТАВНІЙЧУК також зауважила, що розробники нової редакції Основного Закону планують використовувати досвід конституційних процесів у європейських країнах. «Це буде Конституція не пострадянського зразка, а сучасної європейської держави», – сказала вона.