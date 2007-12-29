Ющенко знову позбавив студентів пільг на проїзд влітку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свій Указ від 18 вересня № 891 «Про зупинення дії положення постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року № 541».

Про це йдеться в Указі Президента “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 18 вересня 2007 року № 891”, опублікованому на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня В.ЮЩЕНКО зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 1999 року, що призупиняє на два літніх місяці пільги на проїзд студентам.

Кабмін 5 квітня 1999 року видав постанову № 541, якою затвердив Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України (далі – Порядок), за яким пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня (пункт 3).