Луценко створює спецзагони ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підписав наказ про створення спеціальних загонів Державтоінспекції швидкого реагування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час представлення нового начальника Управління МВС у Дніпропетровській області Олександра БОБИЛЬОВА.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, наразі наказ проходить експертизу в Міністерстві юстиції. Він висловив сподівання, що з 10 січня 2008 року наказ набуде чинності.

Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що спецзагони швидкого реагування ДАІ будуть створені у всіх містах-«мільйонниках» України. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, співробітники спецзагонів отримуватимуть до 4 тис. грн. заробітної плати щомісячно, крім того, вони можуть розраховувати на премії.

«Затримав порушника на джипі – отримуєш 50 грн., на “Лексусі” – 80 грн. За “Жигулі” премії не передбачено», - зазначив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що настав час припинити “бєспрєдєл” на дорогах та суворо карати порушників. Він сказав, що наразі розробляються нові законодавчі санкції за порушення правил дорожнього руху. Вони стосуватимуться керування автомобілем у нетверезому стані, проїзд на червоне світло світлофора ти виїзд на зустрічну смугу.