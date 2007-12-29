Перше засідання Конституційної ради планується провести на початку лютого

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що перше засідання Національної конституційної ради планується провести наприкінці січня – початку лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу у Секретаріаті Президента.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, відповідно до указу Президента, пропозиції щодо персонального складу Ради мають надійти до 15 січня 2008 року. Після цього, тобто після затвердження складу цього органу, буде проведено її перше засідання. За словами М.СТАВНІЙЧУК, це має статися орієнтовно наприкінці січня - початку лютого.

Також заступник глави СП додала, що, очевидно на першому засіданні Конституційної ради виступить Президент, який викладе своє бачення концепції нової Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом утворив Національну конституційну раду.

Згідно з документом, на Національну конституційну раду покладено підготовку концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та проекту нової редакції Конституції України.

Національну конституційну раду очолює Президент України.

Персональний склад Ради, згідно з указом, формується з урахуванням пропозицій політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, інших політичних партій, пропозицій Верховної Ради Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, всеукраїнських правозахисних громадських організацій і затверджується Президентом України.

Президент запропонував політичним силам, які мають депутатські фракції у Верховній Раді України, іншим політичним партіям, Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Національній академії наук України, всеукраїнським правозахисним громадським організаціям внести до 15 січня 2008 року пропозиції щодо кандидатур до складу Національної конституційної ради. Також Президент постановив визнати за доцільне винесення на громадське обговорення підготовлених Національною конституційною радою пропозицій щодо концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні та основних положень проекту нової редакції Конституції України, а також запропонував телерадіоорганізаціям, друкованим ЗМІ запровадити постійні рубрики та цикли передач, публікації з висвітлення діяльності щодо підготовки проекту нової редакції Конституції України, залучивши до участі в них членів Національної конституційної ради, народних депутатів, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та широкі кола громадськості.