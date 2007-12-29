Президент Азербайджану помилував п`ятьох журналістів

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ видав указ про помилування 119 ув’язнених, зокрема декількох журналістів, які були засуджені в 2007 році, повідомляє Day.Az.

Від покарання були, зокрема, звільнені співробітники газети "Сенет" (Мистецтво): редактор видання Самір САДАТОГЛУ і публіцист Рафік ТАГІ. Вони були заарештовані в листопаді 2006 року за публікацію статті, яка піддавала критиці ісламські цінності. У травні 2007 року їх засудили, відповідно, до чотирьох і трьох років в`язниці. Повідомлялося також, що незабаром після їх арешту мусульмани провели в Баку мітинг, на якому винесли авторові статті, – Р.ТАГІ - "смертний вирок", пообіцявши відрубати йому голову.

Указ про помилування розповсюдився також на співробітників газети "Мухаліфет" - головного редактора Ровшана КАБІРЛИ і журналіста Яшара АГАЗАДЕ. У травні 2007 року районний суд Баку засудив їх до двох з половиною років в`язниці за критичний матеріал на адресу депутата Джалала АЛІЄВА (який доводиться дядьком президентові Азербайджану). Адвокат журналістів, коментуючи вирок, відзначив, що він, очевидно, винесений "за наказом властей".

Президент також помилував Фарамаза НОВРУЗОГЛУ - консультанта газети Nota Bene, засудженого на два роки в`язниці за позовом розділу МВС Азербайджану Раміля УСУБОВА. Міністр, як повідомлялося, звинуватив журналіста в наклепі і образі.

Лента.ру нагадує, що арешти і переслідування журналістів в Азербайджані в 2007 році неодноразово викликали різку критику з боку правозахисників і міжнародного співтовариства. Організація "Репортери без кордонів" навіть включила президента республіки в список "Хижаків" (Predators), відомий також як список "Ворогів преси".