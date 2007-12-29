Українські благодійники розкритикували Ющенка через його дочку

Український форум благодійників, членами якого є 16 провідних українських та міжнародних благодійних фондів, стурбований непрозорістю і закритістю прийнятого рішення щодо формату діяльності Національної Ради з питань благодійництва "Зігрій любов`ю дитину" та призначення її керівника.

Про це ідеться у відкритому листі правління форуму благодійників до Президента України, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“Ми вітаємо створення Національної Ради з питань благодійництва "Зігрій любов`ю дитину". Втім, схема державного утворення цього благочинного починання здатна з самого початку викривити шлях розвитку благодійництва в Україні”, - говориться у зверненні.

На думку підписантів, у процесі прийняття рішення про Національну Раду з питань благодійництва та її керівництво порушено ряд морально-етичних принципів як діяльності третього сектору, так і законодавства щодо державних службовців. Зокрема, це відсутність попередніх широких консультацій з громадськими, у тому числі благодійними, організаціями, створення ради в рамках структури Секретаріату Президента, а також призначення на посаду керівника близького родича Президента України.

“За світовою традицією, робота двох близьких родичів в одній, навіть комерційній, установі, не кажучи про державну, не є припустима. У випадку призначення Віталіни ЮЩЕНКО на посаду Голови Національної Ради, очевидною є наявність конфлікту інтересів. Такі дії, навіть за умови підтримки діяльності Національної Ради суспільством, викривлюють демократичну перспективу розвитку благодійництва у країні, віддаляють час набуття цією сферою європейських стандартів, отже, в кінцевому рахунку, суперечать самій ідеї суспільної взаємодопомоги”, - йдеться у тексті листа.

Український форум благодійників закликає Президента дотримуватися загальноєвропейських етичних норм, а також норм законодавства України і закликає дати можливість Національній Раді, після закінчення формування її складу у визначений термін, самостійно обрати голову та сформувати робочі органи і програму діяльності.

Лист підписали виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген БИСТРИЦЬКИЙ, директор з розвитку програм фонду "Євразія" Михайло МІНАКОВ, виконавчий директор Польсько-української фундації співпраці (ПАУСІ) Святослав ПАВЛЮК, директор Донецького міського благодійного фонду "Доброта" Яків РОГАЛІН, консультант Фонду Ч. С. Мотта Світлана СУПРУН і виконавчий директор Українського форуму благодійників Анна ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив Національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину».

Нацраду утворено як консультативно-дорадчий орган при Президентові України з метою подальшого розвитку благодійної діяльності, зокрема щодо сприяння соціальному захисту дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримці багатодітних сімей, інших категорій соціально незахищених верств населення, та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

Головою Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» Президент призначив Віталіну ЮЩЕНКО та доручив їй у місячний строк надати пропозиції щодо персонального складу Національної ради.