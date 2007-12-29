Луценко каже, що він не той Луценко

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив та сьогодні офіційно представив особовому складу столичної міліції нового керівника генерала-лейтенанта Віталія ЯРЕМУ, який вже працював на цій посаді до призначення міністром внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу перед керівництвом столичної міліції Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «я вважаю генерала В.ЯРЕМУ справжнім професіоналом, членом моєї команди, людиною, яка може вирішувати питання».

Міністр МВС у своєму виступі також окреслив 5 головних завдань, на яких, насамперед, має зосередити свою увагу столична міліція.

Перш за все, як він зазначив, київська міліція має сконцентруватися на боротьбі з корупцією та економічній злочинності, чого, за його словами, практично не робилося за останній рік.

На його думку, керівництву главку необхідно переглянути кадрові питання в Управленні боротьби з економічною злочинністю.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, столична міліція практично закриває очі «на дерибан Києва», і жодних справ до суду не доведено.

«Я не той ЛУЦЕНКО, який прийшов у 2005 році. Я знаю, з ким і як треба боротися», - сказав міністр, додавши при цьому, що займатися бізнесом та боротися з корупцією в міліції неможливо, а тому окремим співробітникам доведеться обирати, чим вони будуть займатися - бізнесом або охороною правопорядку.

Другим головним завдання він назвав боротьбу з незаконним обігом наркотиків в Києві, зокрема, з реалізацією аптеками трамадолу та інших нарковмісних препаратів.

«Вимога дуже проста, будь-яка аптека, яка торгує трамадолом, має бути закрита. Це моя вимога», - сказав міністр.

Також він наголосив на необхідності боротися з наркотрафіками. В цьому плані його насамперед цікавитиме кількість знищених нарколабораторій та конкретна вага вилучених наркотиків, а не затримання наркоманів.

«Мене цікавить, хто стоїть за наркотрафіками в місті Києві», - сказав він.

Окремим пунктом він окреслив наведення порядку на дорогах Києва. Так, за його словами, найближчим часом буде видано окремий указ МВС, який до внесення змін до закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху дозволятиме співробітникам ДАІ вилучати посвідчення у водіїв, які несуть серйозну загрозу на автошляхах.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що найближчими днями на посаду керівника столичної ДАІ буде призначено полковника міліції Анатолія СІРЕНКА, який одночасно буде першим заступником начальника ДДАІ МВС України.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, приблизно з 10 січня наступного року ДАІ України перейде на посилений режим несення служби, зокрема, будуть створені спеціальні підрозділи швидкого реагування.

«Буде підписаний наказ і будемо діяти по ньому», - сказав міністр.

До четвертого пункту головних завдань, він відніс боротьбу з незаконною міграцією. За його словами, Київ сьогодні потерпає від 10 тисяч іноземців, які займаються нелегальним бізнесом та криміналом, більше того, створюють етнічні злочинні угруповання.

«Київ має буде «зачищений» від кримінальних авторитетів… Необхідно «пресувати» кримінал по всім напрямкам всіма законними способами… Кримінальний світ має або виїхати з України, або сісти в камери», - сказав він.

Останнім головним завданням столичної міліції Ю.ЛУЦЕНКО назвав боротьбу з контрабандою. При цьому він зауважив, що вирішення цього питання належить до компетенції СБУ, однак, без оперативних напрацювань міліції боротися з таким явищем важко.

Торкаючись кадрового питання, Ю.ЛУЦЕНКО ще раз підкреслив, що не чинитиме кардинальних чисток міліції, однак кадрові перестановки відбуватимуться стільки, скільки потрібно.

Окремим пунктом, звертаючись до особового складу столичної міліції, Ю.ЛУЦЕНКО окреслив можливість утримуватися від жодної необґрунтованої критики на адресу попереднього керівництва.

«Ви всі повинні займатися міліцейською справою», - наголосив він.