Міжнародні автоперевізники страйкуватимуть 9 січня

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) має намір провести 9 січня 2008 р. страйк, якщо Міністерство транспорту і зв`язку не виконає її вимог щодо діяльності ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова ради АсМАП в Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО.

За його словами, через діяльність цього підприємства сьогодні українські перевізники неконкурентні, порівняно із зарубіжними. «Замість того щоб виконувати функції контролю на транспорті, це державне підприємство займається комерційною діяльністю», - заявив він. За його даними, зокрема, СМАП займається продажем дозволів на міжнародні автоперевезення, непрозоро розподіляє дефіцитні дозволи тощо.

Зокрема, як зазначив В.ЧЕРНЕНКО, СМАП бере за кожен разовий дозвіл 300-800 дол., а за багаторазову книжку на здійснення міжнародних перевезень – від 5 тис. дол. Тоді як ці дозволи мають розподілятися безплатно, як і відбувається в інших країнах. Він зазначив, що питання діяльності цього підприємства виноситься щорічно, проте, нічого не змінювалося з приходом нових керівників до Міністерства транспорту і зв`язку (якому підпорядкована СМАП), оскільки підприємство заробляє багато грошей, «працюючи без штатного розкладу і кошторису».

Як зазначив член ради АсМАП м. Київ Валентин ЗАТХЕЙ, ”СМАП вже давно не держпідприємство, а чорна каса Мінтрансу”. За його словами, СМАП у своій діяльності не керується жодним законодавчим актом.

У зв`язку з цим, представники АсМАП мають намір 5 січня зустрітися з новим міністром транспорту і зв`язку Йосипом ВІНСЬКИМ з тим, щоб розповісти про цю проблему. «З 9 годин 9-го січня ми запрошуємо всіх транспортників України, не тільки міжнародних перевізників, оскільки є проблеми з перевезеннями і всередині країни. Ми оголошуємо передстрайковий стан, і якщо 5 числа на зустрічі з міністром не буде вирішено кардинально питання, то страйк відбудеться», - сказав В.ЧЕРНЕНКО.

В ході страйку, за його словами, рух не буде припинено повністю, але «автомобілі рухатимуться з дуже повільною швидкістю», в т.ч. і по Києву.

Як пояснив голова Всеукраїнського громадського об`єднання «Соціальні ініціативи, людина, Україна, ХХI вік», заслужений юрист України Сергій КРИЖАНОВСЬКИЙ, перевізники вимагають ліквідації СМАП і передачі його функцій митниці. «Тільки в двох країнах світу існує таке підприємство: в Україні і Молдові, в інших країнах світу його немає», - сказав він. Він вважає, що роздавати зазначені дозволи має Мінтрансзв’язку, або АсМАП як громадська організація. «Ці кошти (від видачі СМАПом дозволів – УНІАН) осідають в кишенях людей, які працюють на цьому держпідприємстві, не йдуть до Держбюджету, навпаки, держава втрачає не тільки державні кошти, але і штучно створюються умови, щоб нашим перевізником було більше перешкод для поїздок за кордон», - сказав він.