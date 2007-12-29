В пам`ять про жертв Голодоморів названо сквер на Сумщині

Сквер на одній із центральних вулиць міста Лебедин у Сумській області названо ”Сквером пам`яті жертв Голодоморів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Лебединської міськради, таке рішення було прийнято на сесії Лебединської міської ради Сумської області після обговорення пропозиції щодо перейменування та присвоєння назв вулицям, паркам, скверам і навчальним закладам.

За повідомленням прес-служби, у цьому сквері, розташованому по вулиці Сумській, ще на початку 1990-х років було встановлено перший на Сумщині пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Наступного року громадськість міста планує висадити у ”Сквері пам`яті жертв Голодоморів” калинову алею та провести благоустрій скверу.

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