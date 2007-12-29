У Тбілісі пройшов мітинг опозиції

Декілька тисяч чоловік у суботу, 29 грудня, взяли участь в акції опозиції в Тбілісі з вимогою проведення справедливих президентських виборів, повідомляє Газета.Ру.

Акція почалася в історичній частині Тбілісі - Піски, звідки після мітингу прихильники опозиції з транспарантами пройшли через центр міста до Площі Республіки. Акція пройшла без ексцесів, поліція в те, що відбувалося, не втручалась.

«Це попереджувальна акція. Вона слугує тому, що ми ще раз хочемо сказати владі, і закликати її провести справедливі і демократичні вибори 5 січня. Народ не дозволить сфальсифікувати їх підсумки. Кожний з нас захищатиме виборчі урни від фальсифікації», - сказав лідер Партії народу і член об`єднаної опозиції Коба ДАВІТАШВІЛІ.

Виконуюча обов`язки президента Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, коментуючи акцію опозиції, заявила, що в демократичній країні кожний має гарантоване Конституцією право висловлювати свою думку.

«У Грузії будь-яка політична сила і кожний громадянин країни має право провести мирну акцію протесту чи підтримки будь-чого. Головне, аби ці акції мали мирний характер і були в рамках закону і Конституції. Ми поважаємо всіх, хто діє в рамках закону», - сказала вона.