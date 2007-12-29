Німецьким правоохоронцям розв`яжуть руки?

З метою посилення боротьби з міжнародним тероризмом та злочинністю президент ФРН Хорст Келлер підписав Закон про збереження протягом шести місяців даних про всі з’єднання стільниковим і стаціонарним телефонами, а також інформації про інтернет-активність усіх без винятку жителів країни.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, закон, що його, всупереч численним протестам, схвалив бундесрат у листопаді нинішнього року, набирає чинності 1 січня 2008 року. Документ не тільки зобов’язує провайдерів протягом півроку зберігати дані про всі з’єднання, а й полегшує правоохоронним органам процедуру отримання дозволу на прослуховування телефонних переговорів. За певних умов тепер можуть прослуховуватися й телефони адвокатів, лікарів та журналістів.

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