Москва сльозам не вірить

Щорічно в першопрестольній ідуть із життя майже 10 тисяч трудових мігрантів. Уряд Москви навіть створив спеціальний цвинтар для невпізнаних тіл... Щоб приїхати до Москви за тілом померлого/вбитого, рідня часто повинна збирати гроші цілий рік, відмовляючи собі в найнеобхіднішому

- ...якщо до тебе будуть приставати з міліції або податкової, кажи: паспорта не маю, відібрали, щойно я приїхав до Москви; хто мене наймав, точно не знаю, назвався Володею...

Інструктаж, що його проводить рослий хлопець у джинсах і дорогій куртці ексклюзивно для невисокого заляканого таджика (який явно старший за співрозмовника років на десять), - перше, що я почув, піднімаючись «на поверхню» на станції метро «Філі». Приїжджий азіат улесливо кивав головою, на «наставника» дивився не відриваючись.

Упустити «пасивну участь» у такій «вербовці» журналістові було б, чесно кажучи, грішно. Тим більше, що я не боявся бути впізнаним: службове посвідчення лежало глибоко в кейсі. Якимсь шостим чуттям «бригадир» все-таки виділив мене з юрби. І моментально «вичерпався». Вийшовши на вулицю, ми «розсіялися» у різних напрямках.

- На всіх наших ринках російська мова уже звучить як іноземна, - констатує Марія Маркіна, керівник департаменту суспільних зв`язків великої російської компанії. Ми сидимо у фешенебельному японському ресторані неподалік від ВДНГ і професійно орудуємо паличками, призначеними для суші. - Бачиш офіціанток навколо в кімоно? Думаєш, вони японки? Як же! Ті ж самі таджички, тільки з ними перед зміною попрацював ресторанний візажист... Офіціантки мило посміхаються, підносячи чергове блюдо або соус. Розгледіти в них колишніх співвітчизниць із «Союзу Нерушимих» справді складно.

Працевлаштування у сфері громадського харчування - далеко не найгірший варіант, позаяк сини і дочки цієї середньоазіатської республіки працюють переважно двірниками. Поки вони виконують покладені на них виробничі обов`язки, міліція не вимагає від них пред`являти документи із вкладеними в них декількома сотенними купюрами. У кожного із двірників, крім жовтогарячої роби, є загорнений у пластик бланк реєстрації в Першопрестольній.

- У нас у Залізничному, - розповідають Василь і Микола з Канева, - на двірниках-таджиках тримаються всі ЖЕКи. Ну хто з місцевих погодиться день у день, без вихідних і свят, мести вулиці за 200 доларів на місяць? До того ж співробітники міської управи, виявивши під час раптової інспекції хоча б пару обгорток від цукерок або морозива поблизу урни, відразу викликають по мобільному «шеф-таджика», а той зобов`язаний протягом 20 хвилин підняти на ноги всіх своїх, щоб знову замести все місто. І все за ті ж $200!..

Мої співрозмовники приїжджають на рідну Черкащину не частіше одного разу на півріччя. Підприємства, які колись «годували» пів-Канева, з відомих причин масово скоротили працюючих. Подейкують, щоправда, ніби їх через підставні структури придбав дуже відомий український олігарх і у 2008-му, можливо, людей спробують умовити повернутися на свої колишні робочі місця.

- Напевно, повернетеся? - запитую в Миколи.

- Навряд чи. У Москві, та й у Підмосков`ї платять в кілька разів більше, ніж у Каневі. Якщо по-розумному витрачати зароблене - отоварюватися в певних точках Залізничного або на околицях Москви (кілограм цукру там коштує втроє дешевше, ніж у центрі столиці...), їздити на роботу й з роботи електричками, а не автобусом - нашим рідним в Україні переносити відсутність мужиків удома не так «болісно». Хто знає, може, через років 5 і повернемося: чи то окремі будинки побудуємо, чи то собі й дітям по квартирі з євроремонтом купимо.

- Живете хоч де? Мабуть, у будівельних вагончиках?

- Тільки попервах у них жили. От він (указує на Василя) - в «зйомній» квартирі, а я в готелі поки. Дорогувато, звичайно, з урахуванням «максимальної ущільненості»...

Що малося на увазі під «ущільненістю», авторові цих рядків стало зрозуміло того ж вечора. Незважаючи на наявність безлічі родичів у різних адміністративних округах Москви й у ближньому Підмосков`ї, мені гостро схотілося оселитися на пару діб у готелі, де живуть гарстарбайтери з колишнього СРСР.

План, що здавався хитромудрим, почав валитися на очах.

Всі готелі, де могли б жити іноземні робітники, виявилися переповнені! Звертаю особливу увагу: це відбувалося в зимовий сезон, коли, як мені здавалося, будівельні роботи повинні б були «заморожуватися».

Після тригодинних марних пошуків я приїхав в «Останкіно», - середньої руки готель «хрущовської побудови», туди періодично доводиться заселятися за попереднім замовленням колег-телевізійників. На жаль, за відсутності такого мені змогли запропонувати лише «комерційний номер» - за 90 доларів на добу. Поки я йшов його оглядати, мене уважно розглядали постояльці, що юрбляться в холах.

У номері був пошарпаний телевізор «Рубін», старомодні меблі зі слідами багаторазових ремонтів... Від можливості споглядати вранці знамениту Нікітинську телевежу довелося відмовитися.

«Ну вже в Корольові такого ажіотажу бути не повинно!», - подумав я, всідаючись в автобус-експрес у напрямку наукограда.

У колишньому Калінінграді, колисці радянської космонавтики, до півночі обійшов з півдесятка готелів різного рівня. Результат такий самий, як в «Останкіно»: кожний з номерів перенаселений настільки, що приїжджі роботяги щосили відтягають момент відходу до сну в холах і коридорах (там просто більше повітря...). Слов`ян серед них – вкрай мало. Що аж ніяк не означає, ніби на заробітки в Золотоглаву їдуть самі азіати. Росіяни теж тікають із провінції, а надто працездатні. Причин тому безліч, тому позначу головну. Річний бюджет всієї Воронезької області дорівнює 30 мільярдам рублів, - а річний бюджет Москви - 560 млрд. руб. Потрібні ще аргументи на користь «внутрішньої» трудової міграції?

Однак іноземні працівники знаходяться в дуже незавидному становищі, порівняно із росіянами, які приїхали працювати в Москву з провінції: перших - при летальних випадках - часто нікому навіть поховати. «Скривджених», простіше кажучи «страчених», останнім часом стає так багато, що уряд Москви й МВС Російської Федерації були змушені створити в межах міста спеціальний цвинтар для невпізнаних тіл трудових мігрантів. За 2006 рік, відповідно до міліцейської статистики, пішли з життя близько 4 тисяч гарстарбайтерів, - хто внаслідок хвороби, хто «кримінальним шляхом».

У середовищі ж самих мігрантів називають дещо іншу цифру – щонайменше удвічі, а то й утричі більшу. Мої російські колеги, які мають усталені „джерела інформації” у силових структурах російської столиці, чули й про цифру з чотирма нулями; точна ж кількість анонімних трупів фіксується у документах, що призначені тільки для внутрішнього користування співробітників силових структур. Міліціонери лишень натякнули на пряму залежність кількості загиблих та темпів „напливу” до Москви гарстарбайтерів. Ці темпи мають тенденцію зростати чи не щомісяця, отже, найближчим часом вже точно не загальмуються.

Найменше невпізнаних тіл належать українцям: родичі, як правило, прибувають у Першопрестольну вже на другий день після одержання сумного повідомлення. Складніше з уродженцями Середньої Азії. Для того, щоб приїхати звідти до Москви за тілом померлого/вбитого, рідня повинна збирати гроші цілий рік, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Тому на могилах Перепечинського цвинтаря, що в районі аеропорту «Шереметьєво», так багато металевих покажчиків лише з реєстраційним номером небіжчика, датою його поховання й статтю (як правило, чоловічою).

Частину тіл трудових мігрантів, втім, все-таки відправляють на батьківщину в цинкових трунах. За словами Каромата Шарипова, лідера організації таджицьких трудових мігрантів, щороку з Росії до Таджикистану скеровується близько 2000 трун з його співвітчизниками, в основному з молодими. Але навіть він не в змозі сказати, яка кількість мігрантів зникає без вісті.

Олег БАЗАК, Київ-Москва-Київ