У тюремному департаменті скасовано підрозділ для боротьби з тероризмом

Міністерство юстиції повідомило Державний департамент з питань виконання покарань про скасування реєстрації наказу № 167 від 10 жовтня 2005 року в Єдиному реєстрі нормативно-правових актів, згідно з яким у складі Департаменту функціонує спецпідрозділ для боротьби з тероризмом.

Як повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини, цей підрозділ використовувався “для проведення обшуків засуджених і приміщень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, а фактично – для залякування позбавлених волі”.

Скасування реєстрації означає, що наказ №167 втратив законну силу і має бути негайно скасований Департаментом з питань виконання покарань, повідомляють правозахисники.