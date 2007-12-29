Справу про вбивство громадянина Кореї направлено до суду

Прокуратура Києва закінчила досудове слідство та направила до суду кримінальну справу з обвинувачення 4 осіб в скоєнні 23 квітня 2007 року вбивства громадянина Республіки Корея Канг Джонгввона.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури Києва.

Як встановлено слідством, громадяни П, Г, Б та Н., перебуваючи за попередньою змовою на вул. Красилівській у Києві, заподіяли тілесних ушкоджень громадянину Кореї, від яких той помер.

Обвинуваченим було обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Справу направлено для розгляду до Апеляційного суду Києва.