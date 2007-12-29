Справу про вбивство громадянина Кореї направлено до суду
20:17, 29 грудня 2007Права людини
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Прокуратура закінчила слідство
Прокуратура Києва закінчила досудове слідство та направила до суду кримінальну справу з обвинувачення 4 осіб в скоєнні 23 квітня 2007 року вбивства громадянина Республіки Корея Канг Джонгввона.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури Києва.
Як встановлено слідством, громадяни П, Г, Б та Н., перебуваючи за попередньою змовою на вул. Красилівській у Києві, заподіяли тілесних ушкоджень громадянину Кореї, від яких той помер.
Обвинуваченим було обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Справу направлено для розгляду до Апеляційного суду Києва.
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