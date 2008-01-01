Діти українських гастарбайтерів потребують допомоги

Діти українських заробітчан, які перебувають з батьками за кордоном, абсолютно не захищені. Про це заявила заступник представника України у Конгресі регіональних влад Ради Європи Лариса ФЕДОРІВ. Статус таких дітей досі не визначено жодним нормативним актом, повідомляє “Німецька хвиля”.

За словами Л.ФЕДОРІВ, діти українських заробітчан, що опинилися в іншій державі, не мають жодних соціальних гарантій та допомоги. А це, за приблизними підрахунками, більш як 25 тисяч дітей. І якщо самі заробітчани в окремих європейських країнах отримали хоча б якісь соціальні гарантії, то перебування дітей досі не врегульовано.

“Наші діти, які поїхали у Грецію з мамами, як вони поїхали – це теж глобальне питання, яке залишається невирішеним, а я собі дозволю сказати – нелегально, ці діти опинилися на самопливі. Ніхто ними не опікується, жодна держава, в тому числі і Греція не бере на себе відповідальність за той чи інший випадок, який може статися з тією дитиною”, - зауважила Л.ФЕДОРІВ.

Однією з основних проблем таких дітей залишається освіта. Для прикладу: навчання в єдиній українській школі, що в Афінах, є можливим лише на пожертви самих заробітчан із загальної церковної казни. Проблему підручників вирішують за допомогою благодійників. Та й зарплату вчителям заробітчани платять із власної кишені.