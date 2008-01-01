КВУ делегує представників на президентські вибори у Грузії
17:50, 01 січня 2008Права людини
0 0
Організацію представлятимуть 9 спостерігачів
Дев`ять представників Комітету виборців України (КВУ) працюватимуть міжнародними спостерігачами на виборах у Грузії у складі Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КВУ.
Позачергові вибори президента відбудуться в Грузії 5 січня цього року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter