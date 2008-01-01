КВУ делегує представників на президентські вибори у Грузії

17:50, 01 січня 2008
Права людини
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Організацію представлятимуть 9 спостерігачів

Дев`ять представників Комітету виборців України (КВУ) працюватимуть міжнародними спостерігачами на виборах у Грузії у складі Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КВУ.

Позачергові вибори президента відбудуться в Грузії 5 січня цього року.

 

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