КВУ делегує представників на президентські вибори у Грузії

Дев`ять представників Комітету виборців України (КВУ) працюватимуть міжнародними спостерігачами на виборах у Грузії у складі Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КВУ.

Позачергові вибори президента відбудуться в Грузії 5 січня цього року.