Україна запроваджує безвізовий режим для Румунії та Болгарії

Кабінет Міністрів України постановою № 1407 від 26 грудня 2007 року вніс зміни до постанови уряду № 1358 від 21 листопада 2007 року про запровадження для Болгарії та Румунії безвізового режиму.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, рішення про введення безвізового режиму для громадян Болгарії та Румунії набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму 18 червня 2007 року.

20 вересня 2007 року комісар ЄС із питань зовнішніх відносин і Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, що ЄС пов`язує набуття чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною з відміною Україною в`їзних віз для громадян Румунії і Болгарії, які приєдналися до ЄС із 1 січня 2007 року.

Разом з тим представники МЗС України заявили, що питання про введення безвізового режиму для Румунії і Болгарії не пов`язане з набуттям чинності угодою про спрощений візовий режим між Україною і ЄС.

Однак уряд України 21 листопада 2007 року на прохання міністра закордонних справ Арсенія ЯЦЕНЮКА ухвалив рішення про безвізовий режим для громадян Румунії та Болгарії (постанова Кабінету Міністрів № 1358 від 21 листопада 2007 року). У документі йшлося, зокрема, про те, що Україна вводить безвізовий режим із Болгарією і Румунією з моменту набуття чинності угоди з Європейським Союзом про спрощення оформлення віз, підписаної 18 червня 2007 року в Люксембурзі.

Інституції Євросоюзу ратифікували угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму та реадмісію.

Український парламент поки не ратифікував ці угоди. Незважаючи на це, за домовленістю сторін, угода про спрощення процедури оформлення віз між Україною і ЄС набуває чинності з 1 січня 2008 року.

Згідно з документом, 12 категорій українських громадян зможуть отримувати безкоштовні візи. Для решти громадян України, зокрема бізнесменів, візи коштуватимуть 35 євро.