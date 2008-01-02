Українські правозахисники виступили на захист російського опозиційного активіста

Вінницька правозахисна група закликає відповідні органи влади відмовити Росії в екстрадиції російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА та надати йому статус біженця.

Текст відповідної заяви поширила сьогодні Вінницька правозахисна група.

“Двадцятиоднорічний Михайло ГАНГАН є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії “Справи тридцяти дев‘яти“ було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”, - йдеться у заяві.

Правозахисники закликають Регіональне представництво УВКБ ООН в Україні (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) та Посольство Республіки Словенія в Україні (як країни, що наразі головує в ЄС) негайно виступити з вимогою забезпечити доступ співробітників УВКБ ООН до М.ГАНГАНА.

“Ми просимо Уповноваженого ВР України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ негайно втрутитися в ситуацію і забезпечити М.ГАНГАНУ можливість доступу до процедури набуття статусу біженця в Україні”, - йдеться у заяві.

Вінницька правозахисна група також звернулася до міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою не допустити порушень прав М.ГАНГАНА, забезпечити надання йому доступу до процедури набуття статусу біженця в Україні.

Правозахисники повідомляють, що співробітники УБОЗ МВС України у Вінницькій області в ході спільної операції з російськими спецслужбами 31 грудня 2007 року затримали на залізничному вокзалі у Вінниці російського опозиційного політичного активіста, одного з організаторів руху “Маршів Незгодних“, члена забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайла ГАНГАНА.

За інформацією правозахисників, М.ГАНГАН 10 грудня 2007 року звернувся із заявою про надання йому допомоги в процедурі набуття статусу біженця до Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і після проведення із ним відповідного інтерв‘ю УВКБ визнало М.ГАНГАНА особою, яка потребує міжнародного захисту. М.ГАНГАН написав заяву про надання йому статусу біженця, яку через своїх представників з Вінницької правозахисної групи планував подати до Сектору Міграційної служби у Вінницькій області відразу після завершення новорічних свят.

Зараз М.ГАНГАН утримується в ізоляторі Вінницького міського відділу міліції. Як наголошують правозахисники, станом на кінець дня 1 січня 2008 року відвідати його не мали можливості адвокат та представники громадської ради з дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.