Кількість пакистанських емігрантів в Афганістані за 2 дні збільшилася на 3 тисячі

До Афганістану за два дні нового року мігрувало близько трьох тисяч жителів Пакистану.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Активну міграцію пов`язують із загостренням ситуації в країні. Зокрема, йдеться про пакистанський район Курам, де тривають зіткнення бойовиків ісламістських озброєних формувань із армійськими підрозділами.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Пакистані різко загострилася через вбивство опозиційного лідера Беназір Бхутто.

Партія Б.Бхутто, яку тепер очолили її син та чоловік, закликала владу провести вибори у встановлений термін – 8 січня 2008 року. За це виступила й інша опозиційна партія на чолі з екс-прем`єром Навазом ШАРІФОМ, яка переглянула рішення про бойкот голосування.

Водночас, Виборча комісія Пакистану ухвалила рішення про перенесення на пізніший термін загальних парламентських виборів.

Як повідомив представник комісії, Виборчком рекомендуватиме провести вибори не раніше 11 лютого. Офіційно оголосити про перенесення виборів може тільки уряд країни.