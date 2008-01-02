Антипрезидентські виступи в Кенії перетворюються на кривавий міжетнічний конфлікт

Криза в Кенії загрожує перерости в етнічний конфлікт.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, переобраний Президент Кенії Мваї КІБАКІ й лідер опозиції Райла ОДІНГА, який називає результати недавніх виборів сфальсифікованими, обвинувачують один одного в розпалюванні насильства на етнічному ґрунті.

Внаслідок зіткнень, що почалися після президентських виборів, у країні загинуло щонайменше 250 осіб. Десятки тисяч кенійців були вимушені залишити свої будинки.

Представник уряду заявив в інтерв`ю Бі-Бі-Сі, що прихильники Р.ОДІНГІ замішані в проведенні організованих етнічних чисток.

Сам Р.ОДІНГА в інтерв`ю агентству Ассошиейтед Прес обвинуватив уряд М.КІБАКІ в причетності до геноциду.

Напередодні в церкві міста Ельдорет були спалені живцем щонайменше 30 осіб, більшість із яких - діти. Церква служила притулком для декількох сотень вихідців із племені кікую, до якого належить і президент М.КІБАКІ, що переміг на виборах із мінімальною перевагою.

Спостерігачі побоюються, що зіткнення, приводом для яких стали вибори, перетворяться на насильство на етнічному ґрунті.

Міжнародні організації вже попереджають про гуманітарну катастрофу, що може вибухнути, якщо становище не зміниться найближчим часом.

Сьогодні Президент Гани Джон КУФУОР, який обіймає крісло голови Африканського Союзу, зустрінеться з М.КІБАКІ, щоб обговорити шляхи подолання кризи.

Раніше США, Британія й Африканський Союз закликали покласти край насильству в Кенії.

Вони заявили, що Президент Кенії М.КІБАКІ й лідер опозиції Р.ОДІНГА мають об`єднати зусилля заради мирного майбутнього своєї країни й продемонструвати готовність до досягнення компромісу.