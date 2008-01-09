Правозахисники вимагають негайного звільнення російського дисидента

Вінницька правозахисна група закликає керівництво МВС України звільнити російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА з ізолятора тимчасового тримання, не очікуючи рішення суду.

Про це йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи, переданій УНІАН.

У документі нагадується, що вчора, 8 січня 2008 року, на офіційному веб-сайті МВС України з‘явився коментар радника міністра внутрішніх справ Катерини ЛЕВЧЕНКО, в якому вона зазначає: ”Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що перебування Михайла ГАНГАНА в процедурі надання статусу біженця робить наразі його екстрадицію до країни походження неможливою. В іншому випадку подібні дії України порушать міжнародні зобов’язання держави щодо дотримання та захисту прав шукачів притулку та біженців”. Також К.ЛЕВЧЕНКО наголосила, що наразі МВС України очікує на рішення апеляційного суду, до якого подав документи адвокат М.ГАНГАНА, оскаржуючи рішення суду першої інстанції щодо незаконності утримання, і діятиме відповідно до цього вердикту.

Водночас Вінницька правозахисна група закликає керівництво МВС негайно перейти від “правозахисної риторики до конкретних справ, виправлення допущених помилок та порушень закону, що межують із кримінальними злочинами”.

На думку вінницьких правозахисників, якщо в МВС не бачать можливостей для екстрадиції шукача притулку, вони зобов‘язані, не чекаючи рішення Колегії з кримінальних справ Апеляційного суду Вінницької області, негайно відкликати із Замостянського райсуду м.Вінниці розглянуте 2 січня подання про надання згоди на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА і невідкладно звільнити його з ізолятора тимчасового тримання в м.Вінниці, де його продовжують утримувати.

Крім того, Вінницька правозахисна група нагадує, що суд санкціонував тимчасовий арешт М.ГАНГАНА не за підозрою у вчиненні злочину, а для здійснення видачі в Росію, задовольнивши запит УМВС України у Вінницькій області, і саме тепер, коли стало очевидним, що екстрадиція є неможливою – відтак відпали підстави для тримання М.ГАНГАНА під вартою, МВС зобов‘язане негайно звільнити російського дисидента, не перекладаючи відповідальність за таке рішення на суди, які жодним чином не відповідають за очевидно сфабриковане затримання М.ГАНГАНА і ганебну “запопадливість українського МВС перед своїми російськими колегами”.