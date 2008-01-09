10 ініціативних груп організовують акцію протесту проти незаконної забудови Києва

Сьогодні у Солом’янському районі Києва члени більш як 10 ініціативних груп за підтримки Блоку Віталія Кличка та Партії вільних демократів планують провести акцію протесту проти незаконних будівництв на території району, в тому числі в парковій зоні.

Акція супроводжуватиметься перекриттям руху транспорту на розі вулиць Єреванська та Пітерська, повідомили УНІАН у прес-службі фракції Блоку Віталія Кличка.

Акція розпочнеться о 18.00 і триватиме близько години.

Як поінформували організатори акції, жителі району виступають проти ряду незаконних будівництв, зокрема, за адресами: вул. Солом’янська, 15 та 17-а – територія Солом’янського парку; вул. Уманська, 14, 33 і 37 – територія Першотравневого парку; вул. Урицького, 14; вул. Фучика, 13; Чоколівський бульвар; вул. Красикова; вул. Механізаторів; на Батиєвій горі тощо.