Черговий конфлікт через підвищення цін на проїзд стався у Сумах

У Сумах виник конфлікт між міською владою і перевізниками, які самовільно підвищили ціни на проїзд у маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Сумах склалася напружена ситуація з перевезенням пасажирів у зв`язку з невиїздом у рейси близько третини від загальної кількості маршрутних таксі, оскільки перевізники вимагають від міської влади підвищити плату за проїзд. Наразі біля адміністративної будівлі, де розташовується Сумська міськрада, облдержадміністрація та обласна рада, стоїть понад 100 маршруток, а їхні власники проводять зібрання перед адмінбудинком у той час, як їхні представники ведуть переговори із керівництвом міста.

Напередодні частина сумських перевізників самовільно підвищила плату за проїзд у маршрутних таксі з 1 гривні до 1,50 грн., не узгодивши новий тариф у законному порядку з виконкомом міськради. У зв`язку з цим учора відбулося позачергове засідання виконкому Сумської міськради.

Як повідомили УНІАН у Сумській міськраді, виконком, враховуючи численні порушення умов договорів, вирішив ініціювати, згідно з матеріалами перевірки, дострокове припинення дії договорів на перевезення пасажирів мінімум із п`ятьма перевізниками та розірвати договори із суб`єктами підприємницької діяльності, що допустили порушення умов договорів. Відповідна заява про це буде направлена до суду, а рішення виконкому для відповідного реагування – до прокуратури м.Суми, обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та Державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області. Крім того, згідно з рішенням виконкому, до 15 січня у Сумах буде створено і забезпечено організацію роботи постійно діючої комісії з перевірки дотримання умов договорів перевізниками, а до 22 січня – підготовлено пропозиції щодо проведення нового конкурсу на перевезення пасажирів.

Загалом на сьогодні в обласному центрі на маршрутах пасажирів обслуговують близько 600 мікроавтобусів. Їхні власники кілька разів вимагали від міської влади узгодити підвищення плати за проїзд ще з квітня минулого року, а перед новорічними святами навіть подали скаргу до суду на бездіяльність керівництва міста. Вимогу підвищити тариф на перевезення з 1 грн. до 1,50 грн. перевізники пояснюють, в першу чергу, подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Але виконком Сумської міськради, діючи в інтересах громади, щоразу відмовлявся змінювати тариф, аргументуючи це відсутністю методики перерахунку вартості проїзду в маршрутках. Крім того, Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу стосовно перевізників, які самовільно підвищили тариф за перевезення пасажирів у Сумах з 1 гривні до 1,50 грн.

Водночас перевізники поки що не збираються відганяти свої автомобілі від адмінбудинку, вони вимагають остаточно вирішити питання. За це вони проголосували на своїх сьогоднішніх зборах.

Сьогодні ж опівдні члени Сумської обласної організації Спілки Української Молоді та обласного осередку громадської організації “Молодь Сумщини” – загалом близько 40 осіб – на знак незгоди з підвищенням ціни на проїзд у маршрутках провели своєрідне пікетування проїжджої Червоної площі в центрі Сум. Не перекриваючи “живою стіною” дорогу, молоді люди з плакатами в руках близько 15 хвилин ходили по пішохідному переходу, фактично перекривши рух транспорту. При цьому водії деяких іномарок намагалися таки проїхати через щільну кількість пішоходів.

Оскільки міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ перебуває в тижневій відпустці, наразі під керівництвом в.о. міського голови Сергія БОЙКА за участю представників влади та перевізників у міськвиконкомі триває спільна нарада з метою пошуку виходу із ситуації, що склалася.