Росія звинувачує Україну в порушенні Європейської хартії регіональних мов

Міністерство закордонних справ Російської Федерації критикує рішення Конституційного Суду України щодо необхідності дублювання або субтитрування на українську мову фільмів іноземного, в т.ч. російського, виробництва.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії.

"Викликає заклопотаність недавнє рішення Конституційного Суду України про необхідність дублювання або субтитрування на українську мову фільмів іноземного (в т.ч. російського) виробництва, що надходять у кінопрокат України", - говориться в коментарі. На думку російського МЗС, "це стало черговим підтвердженням небажання української влади повністю і сумлінно виконувати свої міжнародні зобов`язання. Такі дії у сфері кінематографії не відповідають п.4 ст. 11 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, що передбачає заохочення владою розповсюдження кінопродукції мовами меншин".

МЗС РФ "турбує і загальна ситуація з дотриманням Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Наприклад, ухвалені відповідно до Хартії рішення обласних і міських рад ряду регіонів України про надання російській мові статусу регіональної визнані такими, що не відповідають Конституції країни, і опротестовані прокуратурою".

У коментарі російський МЗС "вимушений" констатувати, що Україна "знову намагається проігнорувати міжнародні зобов`язання держав "утримуватися від дій, які позбавили б договір його об`єкту і мети, якщо вона (держава) підписала договір".

Як повідомляв УНІАН, з 24 грудня 2007 р. всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися тільки українською мовою. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд.

Державна служба кінематографії відтепер не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дублюється, озвучений або субтитрований українською мовою. Причому це стосується всіх фільмокопій без виключення.

Водночас, на думку КС, ця норма не порушує прав національних меншин. За словами судді КС Петра СТЕЦЮКА, КС це питання і не розглядав, оскільки суб`єкт подання просив розтлумачити тільки частину ст. 14 закону про кінематографію, в якій ідеться про застосування державної мови. 60 народних депутатів, що звернулися в КС, не просили суд розтлумачити слова "або озвучені, або субтитровані мовами національних меншин". П.СТЕЦЮК висловив думку, що потреби національних меншин можна було б задовольнити шляхом субтитрування декількох копій фільму при збереженні мови національної меншини в самому фільмі.