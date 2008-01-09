Начальника Ялтинського УМВС усунуто з посади

Начальника Ялтинського міського управління міліції полковника Михайла ФАБРІНА усунуто від виконання службових обов`язків. Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримської міліції, М.ФАБРІНА усунуто з посади до закінчення службової перевірки роботи Ялтинського міськуправління МВС, яка проводиться за наказом виконуючого обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Миколи ІЛЛІЧОВА.

Як повідомили в ЦГЗ, перевірка проводиться у зв`язку з аналізом результатів роботи Ялтинського МУ в 2007 році, який свідчить: "основні показники оперативно-службової діяльності на 10-15% відстають від середньореспубліканських; є серйозні прорахунки і недоліки в оперативній роботі; нерішучість і безініціативність спостерігається в питаннях контролю за дотриманням земельного законодавства; провальне становище склалося з розслідуванням кримінальних справ".

Тимчасово виконувати обов`язки начальника міліції Ялти доручено першому заступникові начальника - начальникові кримінальної міліції полковникові Анатолію ДОВГОПОЛУ.

Крім того, згідно з вказівкою міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про реформування Ялтинського гарнізону міліції, особовий склад всіх підрозділів ”виведений за штат” і продовжує нести службу в ранзі виконуючих обов`язки. "Атестаційними комісіями буде вивчений особистий внесок кожного співробітника в боротьбу зі злочинністю і охорону громадського порядку, а також буде надано персональну оцінку і зроблено висновок про подальше проходження служби", - говорять у міліції.

Така ж ситуація - в апараті Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) Головного управління МВС України в Криму і його підрозділів у міськрайорганах. "Імовірно, реорганізація цих підрозділів і позачергова переатестація особового складу буде завершена протягом місяця", - відзначили в міліції.

В. о. начальника міліції Криму підкреслив, що керівники підрозділів і міськрайорганів "і надалі оцінюватимуться не за критеріями особистої відданості і земляцтва", а за професійними якостями і "відсутності компрометуючих зв`язків".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що підписав накази про розформовування ялтинської міліції і УБНОНа Криму. Міністр заявив, що міліція Ялти "не змогла утримати золоту землю", а кримський УБНОН займається "кришуванням" наркоторговців.