Європейський суд розгляне звернення потерпілих у Скнилівській трагедії

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду звернення 90 потерпілих у Скнилівській авіакатастрофі на Львівщині.

Розгляд справ має відбутись у січні, повідомив голова громадської організації ”Скнилівська трагедія” Стефан КОЗАК в інтерв’ю радіо ”Свобода”.

Потерпілі звернулися до Європейського суду з прав людини з вимогою, щоб держава Україна офіційно вибачилась перед ними, а також щоб виплатила матеріальну компенсацію.

”Вимога до держави України, що вона дискримінувала своїх громадян у порівнянні з громадянами Росії та Ізраїлю, яким за авіакатастрофу над Чорним морем, коли ракетою збили пасажирський літак, виплатила по 200 тисяч доларів”, - зазначив Козак.

Як повідомлялося, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів внаслідок падіння літака СУ-27 загинули 77 осіб, в тому числі 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

Нині покарання у в’язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.