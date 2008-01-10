Опозиція Грузії вимагає прямого ефіру й обіцяє розпочати голодування

Грузинська опозиція відклала голодування на одну добу.

Як повідомляє “5 канал”, її лідери й надалі вимагають надати прямий ефір своєму кандидатові на президентських виборах Левану ГАЧЕЧИЛАДЗЕ. Якщо до вечора 10-го січня Громадське телебачення виконає цю умову, голодування не буде взагалі.

Водночас поки що невідомо про дії телеканалу. Його представники нагадали, що не раз пропонували опозиційному кандидатові видати звернення у записі, але він відмовився, і вимагає лише прямого ефіру. Керівництво Громадського телебачення зауважило, що за кілька днів воно розпочне політичні ток-шоу ”наживо”, де матимуть слово всі кандидати на високу посаду.

Опозиціонери також продовжують вимагати другого туру виборів. За результатами перегонів 5 січня, Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ посів друге місце після Михайла СААКАШВІЛІ. Народний союз опозиції звинувачує владу у фальсифікаціях.