Громадянським суспільством займеться уряд

Уряд має намір підготувати низку законопроектів для покращення функціонування громадянського суспільства.

Про це йдеться у доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, оприлюдненій сьогодні на урядовому порталі.

Зокрема, уряд вважає, що державна підтримка розвитку громадянського суспільства має передбачати налагодження плідного діалогу між владою, неурядовими організаціями та громадянами, а також вчасне і публічне реагування державних органів влади на ініціативи та звернення громадськості.

Для реалізації зазначених пріоритетів уряд та коаліція зобов’язуються вдосконалити нормативно-правову базу діяльності громадських організацій, що передбачає схвалення низки законопроектів. Зокрема, йдеться про законопроекти “Про внесення змін до Закону України “Про об’єднання громадян”, “Про відкритість та прозорість діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування”, “Про соціальні послуги” (регламентація механізмів та умов надання послуг неприбутковими організаціями), “Про непідприємницькі неприбуткові організації”, “Про громадський контроль”.