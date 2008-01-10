Мусульмани Криму опротестовують перенесення мечеті в Сімферополі

Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) найближчими днями звернеться до суду і прокуратури з метою перевірки законності рішення Сімферопольської міськради про виділення під Соборну мечеть ділянки площею 2,7 гектари по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ремзі ІЛЬЯСОВ.

За його словами, пройшло близько 40 узгоджень щодо ділянки на вулиці Ялтинській, “все відповідно до законодавства”. “Духовне управління мусульман Криму не просило виділяти ділянку по вулиці Луговій”, – зазначив Р.ІЛЬЯСОВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міськради, місце розташування мечеті було змінено “у зв`язку з численними зверненнями громадян, які виступали проти будівництва мечеті на березі водосховища”.

На ділянці по вул. Ялтинській планується створити територію “ландшафтної лісопаркової зони”.

Як повідомлялося в ЗМІ, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало побудувати свій головний храм у міському парку “Салгірка”, пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22.

У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте, у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою Міністрів і Верховною Радою АРК.