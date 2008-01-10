В Україні запровадять суди присяжних

В Україні планується запровадити інститути суду присяжних та виборних мирових суддів.

Про це йдеться у доопрацьованій Програмі діяльності Кабінету Міністрів, оприлюдненій сьогодні на урядовому порталі.

Уряд визнає, що вдосконалення судочинства в Україні потребує вдосконалення системи судів, подолання їх багатоланковості, в тому числі модернізації існуючої системи господарських судів у спеціалізовані суди з розгляду комерційних спорів, завершення формування повноцінної системи адміністративного судочинства, запровадження інституту суду присяжних та інституту виборних мирових суддів.

Уряд наполягає на необхідності оптимізації процедур апеляційного перегляду та касаційного оскарження з метою забезпечення сталості судових рішень судів першої інстанції, а також зменшення навантаження на суддів, раціоналізації кількості судів та чисельності суддів, підвищення ролі у цих питаннях органів суддівського самоврядування.

Згідно з програмою діяльності, уряд вважає за необхідне завершити процес кодифікації цивільно-правового законодавства в єдиний нормативний акт.