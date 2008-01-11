Незалежна профспілка гірників виступає за погодинну оплату праці

Введення погодинної оплати праці гарантуватиме гірникам своєчасну та повну виплату заробітних плат і сприятиме зменшенню аварійності на шахтах.

Таку думку у розмові з кореспондентом УНІАН висловив лідер Незалежної профспілки гірників шахти ім. М.П.Баракова (ВАТ «Краснодонвугілля») Дмитро КАЛІТВЕНЦЕВ, коментуючи відповідну ініціативу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За його словами, гірники позитивно ставляться до цієї ініціативи за умови підвищення розрядних ставок і заборони виплати премій.

Д.КАЛІТВЕНЦЕВ вважає, що година праці гірничого робітника очисного забою має становити не менше як 60 грн., водночас іншим категоріям шахтарів треба платити не менш як 40 грн. за годину.

8 січня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність забезпечити перехід від відрядної до погодинної оплати праці шахтарів.

«Шахта ім. Засядька повинна стати першою, де буде впроваджена погодинна оплата праці шахтарів. Можливо, «відрядність» набагато цікавіше і для власника шахти, і для держави, оскільки гнати обсяги виробництва у вугільній галузі вже стало нормою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду доручила Міністерству вугільної промисловості спільно з профспілками і громадськими організаціями протягом тижня розробити відповідні документи для переходу на погодинну систему оплати праці. При цьому, за її словами, така система оплати повинна базуватися на визначенні обсягу видобутку однією людиною впродовж однієї зміни.