Європарламент визнав, що Грузія пройшла тест на демократію

Позачергові президентські вибори у Грузії, що відбулися 5 січня, відповідали міжнародним стандартам.

Як повідомили УНІАН у Представництві Єврокомісії в Україні, такий висновок зробила голова делегації Європарламенту на виборах у Грузії Марі-Анна Іслер БЕҐЕН, підсумовуючи роботу спостерігачів від ЄП. Про це йдеться в її інтерв’ю, опублікованому на офіційному сайті Європейського Парламенту.

За словами М.-А.БЕҐЕН, попри “деякі порушення” на виборах, спостерігачі від ЄП не зафіксували жодних “систематичних спроб здійснити фальсифікацію голосування”.

Разом з тим голова делегації Європарламенту констатувала, що президентські вибори у Грузії “були далекими від досконалості”.

Представництво Єврокомісії в Україні нагадало, що 7 січня свої заяви з приводу виборів у Грузії поширили уряд Словенії (країни, яка зараз головує в ЄС) і Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА, зазначивши, що голосування відбулося у “по-справжньому конкурентному середовищі” та було “важливим тестом на демократію і стабільність” у країні.