Євросоюз відреагував на чергові арешти в Білорусі

Комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР наголошує на неприпустимості політичних арештів у Білорусі для подальшого розвитку відносин цієї країни з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в її заяві з приводу нещодавніх арештів лідерів білоруської опозиції, текст якої переданий УНІАН.

“Я вражена повідомленнями про останню серію арештів 27-ми мирних протестантів у Мінську вчора, 10 січня, які, як повідомляється, супроводжувалися побиттям маніфестантів”, – йдеться у заяві.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що для повноцінної співпраці з Євросоюзом Білорусь має здійснити серйозні кроки у напрямку демократизації і поваги прав людини, зокрема й права на мирне висловлення своєї думки.

10 січня бізнесмени Білорусі влаштували акцію протесту, вимагаючи скасувати указ Президента, відповідно до якого з 1 березня цього року приватні підприємці - фізичні особи зможуть використовувати найману працю лише найближчих рідних. Багатьох демонстрантів було заарештовано. Більшість із них, зокрема й лідер Республіканського громадського об’єднання “Перспектива” Олександр ШУМЧЕНКО, за вироками суду проведуть по 15 діб за ґратами. Кілька учасників акції, серед яких і голова Об’єднаної громадянської партії Олександр ЛЕБЕДЬКО, ще очікують рішення суду.