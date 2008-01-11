Міліціонери затримали знімальну групу СТБ і журналістку ”Оглядача”

11 січня 2007 року в Кончі-Заспі (Київ) під час роботи затримано знімальну групу СТБ та журналістку інтернет-видання "Оглядач" Тетяну Чорновіл, повідомляє "Телекритика".

Тетяна Чорновіл повідомила телефоном, що вони зі знімальною групою СТБ (журналістка Павліна Василенко та оператор Юрій Долгоручко) поїхали знімати державні дачі на території Кончі-Заспи.

"Ми це вже робимо не вперше. Це ті державні дачі, де проживає зараз нинішній Президент, екс-президент Кучма, інші високопосадовці, в тому числі Мороз, Литвин, Симоненко. Під час нашої роботи нас затримали працівники державної охорони, а потім передали міліції. Зараз нас везуть у Голосіївський райвідділ. Спочатку в нас забрали мобільні телефони, правда, потім віддали", – розповіла Тетяна.

Вона також зазначила, що поводяться з ними коректно, хоча спочатку й хотіли забрати посвідчення, відеокасету із записом.

За словами шеф-редактора новин СТБ Олексія Висоцького, який уже чекає на затриманих у Голосіївському РВВС, він спочатку хоче зустрітися зі знімальною групою, розібратися – у чому справа, чи були з їхнього боку порушення.

"За моєю інформацією, працівники міліції поводяться із затриманими досить коректно. Єдине, що спочатку забирали у них мобільні телефони. Паралельно зі мною ситуацію вивчають наші юристи", – повідомив Олексій Висоцький.

У той час, як повідомила "Українська правда" з посиланням на прес-службу Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Ганна Герман звернулася до Управління державної охорони та до МВС з вимогою відпустити журналістів. Як сказано у повідомленні, вона отримала обіцянку, що міліції буде негайно дана вказівка відпустити журналістку і повернути їй відзняту касету з матеріалом.

Герман також звернулася з відкритим листом до Президента з проханням змусити чиновників шанувати демократичні принципи і свободу слова.

За повідомленням "Оглядача", близько 18.00 Тетяну Чорновіл уже відпустили.

Teлекритика