Співдоповідачі Ради Європи зустрінуться з Карпачовою

13-17 січня в Україні перебуватимуть співдоповідачі Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків та зобов`язань державами-членами Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД і Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховнрї Ради України, програмою перебування передбачені зустрічі Р.ВОЛЬВЕНД та Х.СЕВЕРИНСЕН з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, з керівниками депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради.

Заплановані зустрічі доповідачів також у Секретаріаті Президента України та у Кабінеті Міністрів України.

Очікується, що Р.ВОЛЬВЕНД та Х.СЕВЕРИНСЕН проведуть зустрічі з головою Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України Тарасом ПЕТРІВОМ, з головою Державного департаменту України з питань виконання покарань Василем КОЩИНЦЕМ, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ, з головою Конституційного Суду України Андрієм СТРИЖАКОМ, з першим заступником голови Верховного Суду України Петром ПИЛИПЧУКОМ, з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ, з головою Вищого адміністративного суду України Олександром ПАСЕНЮКОМ, з головою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Віталієм ШЕВЧЕНКОМ, з керівництвом Служби безпеки України, з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, з представниками неурядових організацій та ЗМІ.