Генпрокуратура повідомила статистику злочинів проти журналістів
15:53, 12 січня 2008Права людини
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Минулого року було закрито понад 45 справ
Органи прокуратури України протягом минулого року розслідували 46 злочинів, які було скоєні стосовно журналістів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.
Він зауважив, що ці злочини були скоєні не тільки щодо журналістів при виконанні ними службових обов’язків, а й стосувалися злочинів загально-кримінального характеру, де потерпілими були журналісти.
Як зазначив генпрокурор, у 2006 році такого роду справ було порушено 96.
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