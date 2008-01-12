Генпрокуратура повідомила статистику злочинів проти журналістів

Органи прокуратури України протягом минулого року розслідували 46 злочинів, які було скоєні стосовно журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він зауважив, що ці злочини були скоєні не тільки щодо журналістів при виконанні ними службових обов’язків, а й стосувалися злочинів загально-кримінального характеру, де потерпілими були журналісти.

Як зазначив генпрокурор, у 2006 році такого роду справ було порушено 96.