Двоє засуджених на Вінниччині вчинили акт самоспалення

Вінницька правозахисна група заявляє, що сьогодні, 13 січня 2008 року, о 10 годині ранку двоє засуджених загону №1 Сокальської виправної колонії №47 Державного департаменту України з питань виконання покарань облили себе бензином та підпалили.

Про це УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН. За його даними, засуджені скоїли акт самоспалення, протестуючи проти жорстоких умов утримання, нелюдського ставлення адміністрації колонії та вимагаючи негайно провести експертизу питної води в колонії, яка не відповідає смаковим якостям та гігієнічним показникам.

Інформації про стан здоров’я постраждалих засуджених Вінницька правозахисна група наразі не має. Вінницька правозахисна група закликає негайно розслідувати надзвичайну подію в Сокальській колонії №47 із залученням громадськості та представників Уповноваженого ВР з прав людини.