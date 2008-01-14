У Британії органи померлих братимуть без згоди?

17:12, 14 січня 2008
Права людини
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Ініціатива прем`єр-міністра

Прем`єр-міністр Великої Британії Джордж Гордон БРАУН виступає за те, аби дозволити лікарням брати органи померлих пацієнтів при відсутності спеціально обумовленої згоди з їхнього боку.

Як повідомляє Газета.Ru, Г.БРАУН упевнений, що такий захід спростить процедуру і врятує тисячі життів. На думку прем`єр-міністра, така практика може бути запроваджена вже цього року. Якщо ця пропозиція стане законом, то забирання органів у померлого пацієнта буде дозволена, якщо той за життя не вийшов із спеціального державного реєстру, і якщо немає заперечень з боку родичів.

Громадські групи заявили про «цілковите неприйняття» плану Г.БРАУНА, оскільки той, за їх словами, позбавляє пацієнтів права розпоряджатися власним тілом.

 

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